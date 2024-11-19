شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد يسعى لحل مشكلة اختراق كلمات المرور بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أندرويد، للتعامل مع مشكلة كلمة المرور المنسية مرة واحدة وإلى الأبد مع اكتساب مفاتيح المرور متزايدة، حيث يحذر الخبراء من أن عمليات الاحتيال، التي تزيد من تعرضك للخطر .

أهمية مفاتيح المرور لتوفير المزيد من الأمات على هواتفك

وتعد مفاتيح المرور أيضًا أكثر أمانًا من كلمات المرور لأنها على عكس الأخيرة، حيث لا يتم تخزينها على خوادم المنصة المعرضة للخطر، لذا ففي المرة القادمة التي يحدث فيها خرق أمني، فلن يكون لديك ما يدعو للقلق، خاصة أن تقليد بصمة إصبع شخص ما أصعب كثيرًا من تخمين كلمة المرور الخاصة به.

وتزيل مفاتيح المرور، الحاجة إلى تذكر 5 كلمات مرور مختلفة لمواقع وتطبيقات مختلفة، وهذا وحده من شأنه أن يجعل معظم الأشخاص على استعداد لتبنيها بمجرد أن يدركوا وجودها.

ولم تبدأ مفاتيح المرور في الانتشار على نظام أندرويد إلا في العام الماضي وما زال التبني بطيئًا، ويرجع جزء من ذلك إلى الافتقار إلى الوعي، وهو أمر يهدف "أسبوع مفاتيح المرور" إلى المساعدة فيه.

ومن المتوقع أن تصبح مفاتيح المرورالقاعدة وأن تصبح كلمات المرور ذكرى بعيدة من الماضي الأقدم.