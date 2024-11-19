الهجرة الدولية: نزوح 35 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 35 أسرة من عدة محافظات يمنية، خلال الأسبوع الفائت، مدفوعة بالمخاوف والتهديدات الأمنية والعوامل الاقتصادية.

وقالت المنظمة في تقريريها الأسبوعي، إن مصفوفة التتبع الخاصة بها رصدت نزوح 35 أسرة يمنية (210 أفراد) خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري.

وأوضحت أن حالات النزوح نشأت غالبيتها من الحديدة وحجة وتعز واستقرت في مأرب بواقع (27 أسرة) والحديدة (7 أسر) وتعز (أسرة واحدة).

وذكرت المنظمة أن المخاوف والتهديدات الأمنية كانت السبب الرئيسي وراء مغادرة 19 أسرة لمناطقها الأصلية، وبنسبة 54% من إجمالي حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الفائت، فيما دفعت العوامل الاقتصادية المرتبطة بالصراع 16 أسرة للنزوح وبنسبة 46%.

وأشارت إلى أن إجمالي النازحين في عموم البلاد ارتفع خلال الفترة من 1 يناير إلى 16 نوفمبر 2024، إلى 3,177 أسرة يمثلون (19,062فردًا).