كشفت صحيفة "هآرتس" أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي طلب من الشاباك مساعدة بنيامين نتانياهو في تجنب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مشيرة الى ان "مكتب نتنياهو طلب من الشاباك القول إنه لأسباب أمنية لا يستطيع نتانياهو الظهور بأماكن معلنة لفترات طويلة".
واكدت الصحيفة ان "الشاباك رفض طلب مكتب رئيس الوزراء ومقربون من نتانياهو ضغطوا عليه لإقالة رئيس الشاباك رونين بار".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: مكتب رئيس الوزراء طلب من الشاباك مساعدة نتانياهو في تجنب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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