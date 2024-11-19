هآرتس: مكتب رئيس الوزراء طلب من الشاباك مساعدة نتانياهو في تجنب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة

كشفت صحيفة "هآرتس" أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي طلب من الشاباك مساعدة بنيامين نتانياهو في تجنب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مشيرة الى ان "مكتب نتنياهو طلب من الشاباك القول إنه لأسباب أمنية لا يستطيع نتانياهو الظهور بأماكن معلنة لفترات طويلة".

واكدت الصحيفة ان "الشاباك رفض طلب مكتب رئيس الوزراء ومقربون من نتانياهو ضغطوا عليه لإقالة رئيس الشاباك رونين بار".