بخاش لأطباء التخدير والانعاش: انتم الجنود الذين وقفوا بلباسهم الابيض في الصفوف الامامية

اكد نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش خلال افتتاحه المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية لأطباء التخدير والانعاش بكلمة القاها عبر خاصية" الزوم"، "على دور أطباء التخدير والانعاش اثناء الحروب والازمات حيث يزداد عدد المصابين وحاجاتهم الى هذه الخدمة الأساسية".

ووصف أطباء التخدير والانعاش بـ"الجنود المجهولين الذين وقفوا بلباسهم الابيض في الصفوف الامامية يواجهون التحديات الطبية والصحية بحيث أنه لولا جهودهم وعملهم لما كان هناك جراحات وفق المعايير الطبية ولا كان هناك شفاء ولا حياة".

ولفت الى أنني "كنت أتمنى ان أكون حاضرًا بينكم لاعبر عن شكري وشكر الجسم الطبي لجهودكم الجبارة وانا على يقين بأن هناك الكثير منكم من أمضى ويمضي اياما وليالي متتالية في غرف العمليات والطوارىء متخطيا التعب والصعاب في سبيل الخدمة العامة. غير أن وجودي في جولة طبية اوروبية حال دون ذلك".