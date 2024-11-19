أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بـ"تفعيل صفّارات الإنذار في صفد والمطلة وكريات شمونة في الجليل، عقب تسلّل طائرة مسيّرة من لبنان". وكانت قد أشارت إلى "إطلاق صفّارات الإنذار في كريات شمونة، عقب اختراق مسيّرة من لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل صفارات الإنذار في صفد والمطلة وكريات شمونة في الجليل عقب تسلل مسيّرة من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.