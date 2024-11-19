وزير الزراعة بحث مع ممثلة "الفاو" في تعزيز المساعدات للقطاع الزراعي المتضرر

التقى وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ في مكتبه، ممثّلة منظّمة "​الفاو​" في ​لبنان​ فيرونيكا كواترولا، وجرى التّباحث في المشاريع الثّنائيّة.

وخلال اللّقاء، وضعت كواترولا، الحاج حسن في أجواء الحراك الّذي تقوده "الفاو" مع الهيئات المانحة، من أجل تعزيز المساعدات للقطاع الزّراعي اللّبناني، بما يخدم القطاع الزّراعي المتضرّر ويثبّت الأمن الغذائي.

بدوره، عرض الحاج حسن التّطوّرات الميدانيّة والاعتداءات الإسرائيليّة المستمرّة على لبنان والشّعب اللّبناني، وخسائر القطاع الزراعي المستمرّة في أربع محافظات، مؤكّدًا أنّ "ما يتعرّض له لبنان هو عدوان شرس يفتقد لكلّ معاني الإنسانيّة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليّاته بإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النّار، والالتزام بالقرارات الدّوليّة".