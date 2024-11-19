الجيش: توقيف مواطن في بيروت لترويجه أخبارًا ملفقة

أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بتاريخ 19 / 11 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بيروت المواطن (ر.ح.) لترويجه أخبارًا ملفقة على مواقع التواصل الاجتماعي حول نية العدو الإسرائيلي قصف أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى إثارة حالة ذعر بين المواطنين، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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