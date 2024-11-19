مستشار الأمن القومي الأميركي: لبنان وإسرائيل أبديا استعدادا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وقت قصير

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، أن "لبنان وإسرائيل أبديا استعدادا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وقت قصير"، مشيرا الى اننا "لم نصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ونشهد تقدما في المحادثات".

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