القناة 12 الإسرائيلية: سقوط شظايا صواريخ اعتراضية على الطريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيليّة، نقلًا عن شهود عيان، بأنّ "شظايا صواريخ اعتراضيّة سقطت على الطّريق 4 في موشاف بتسرا وسط إسرائيل".

وكان قد ذكر الجيش الإسرائيلي، "أنّنا رصدنا إطلاق صواريخ عدّة باتجاه وسط إسرائيل، وأنّه تمّ تفعيل صفّارات الإنذار.

بدورها، أشارت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، إلى إطلاق صفّارات الإنذار في نتانيا وكفر سابا شمال تل أبيب، فيما أكّدت وسائل إعلام إسرائيليّة عن تسجيل اعتراضات صاروخيّة في سماء مدينة هرتسليا.