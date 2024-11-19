بالصّور- التركي مراد يلدريم وزوجته المغربيٍة ايمان الباني يفوزان بجائزة… اكتشِف التفاصيل

بحضور عدد كبير من الوجوه الدّراميّة التّركيّة وشخصيّات معروفة، أقيم حفل توزيع جوائز Golden Palm Award في تركيا، حيث تسلّم الممثّل مراد يلديريم وزوجته إيمان الباني جائزة أفضل إعلان في العام لصالح إحدى الماركات التّجاريّة.

إعتلى مراد وزوجته المسرح وخطفا الأنظار بإطلالتهما المتناسقة بين الجينز والأسود وتسلّما جائزتهما وسط تصفيق حارّ.

أمّا جائزة أفضل ممثّل دراميّ في العام فقد ذهبت للمثّل آراس بولوت إينملي.

أمّا جائزة أفضل ممثّلة في العام فذهبت إلى الممثّلة يامور يوكسال (المسلسل اليوميّ “زهور الدّم”). وكان لافتًا تألّقها على السّجّادة الحمراء بإطلالة باللون الأحمر إلى جانب والدتها التي نسّقت نفس اللون أيضًا.

أمّا أفضل ممثّل صاعد في العام كانت من نصيب الممثّل باريش باكتاش (بطل المسلسل اليومي زهور الدّم).

كما ذهبت جائزة أفضل قناة في العام لصالح شاشة NOW.

أمّا أفضل إخراج في العام هلال سارال (مسلسل ليلى)

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أمّا المفاجأة عن أفضل ممثّلة دراميّة في العام فقد ذهبت لصالح الممثّلة القديرة قونجا فوسلاتري التي تمّ استبعادها عن ترشيحات الفراشة الذّهبيّة على الرّغم من أن مسلسل “ليلى” ينافس في المهرجان بأكثر من فئة وهي: “أفضل ثنائيّ تلفزيونيّ” جيمري بايسل والبيران دويماز. جائزة “أفضل مسلسل”. جائزة “أفضل ممثّل” البيران دويماز. جائزة “افضل ممثّلة” جيمري بايسل. جائزة أفضل إخراج (هلال سارال). جائزة أفضل سيناريو (يلماز شاهين، جوكهان هورزوم) إلّا أنّ المفارقة الكبرى فتكمن باستبعاد الممثّلة قونجا فوسلاتري التي تلعب دور نور في المسلسل عن الجائزة.