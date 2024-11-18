الإشاعات تطال مسلسل ريهام حجّاج الجديد.. ما القصّة؟

نفى المؤلّف أيمن سلامة، إشاعة تغيير مؤلّف وأبطال مسلسل “كنترول”، الذي تقوم ببطولته الممثّلة المصريّة، ريهام حجّاج والمقرّر عرضه على إحدى المنصّات في رمضان ٢٠٢٥.

في التّفاصيل، أنّ أيمن سلامة كتب عبر حسابه على “فيسبوك” نافيًا تلك الإشاعة قائلًا: “كنترول”، مستمرّ وسترونه قريبًا على إحدى المنصّات، الأبطال أنفسهم الذين تعاقدوا عليه”. مؤكّدًا أنّ ريهام حجّاج بريئة من تهمة التّدخّل لتغيير مؤلّف المسلسل وأبطاله، مضيفًا “أمثالنا لا يتم تغييرهم”.

مسلسل”كونترول”، دراميّ اجتماعيّ، يتألّف من خمس عشرة حلقة وهي المرّة الأولى التي تقدّم فيها “ريهام” هذا النّوع من المسلسلات. والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح ويشاركها بطولته الممثّلان أحمد مجدي وعمر السّعيد.

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نذكر أنّ ريهام حجّاج قدّمت في رمضان ٢٠٢٤، مسلسل “صدفة” من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وشاركها بطولته خالد الصّاوي، عصام السّقّا، سلوى خطّاب، رحاب الجمل وغيرهم.