الامارات | لاعب ريال مدريد يصدم جمهور وإدارة "النادي الملكي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه النجم التركي الشاب أردا غولر (19 سنة)، صدمة لإدارة نادي ريال مدريد بعدما طلب مغادرة الفريق خلال الانتقالات الشتوية لكثرة جلوسه على دكة البدلاء في وقت يمر النادي الملكي بحالة فنية سيئة.

وشارك غولر في 307 دقائق فقط خلال 12 مباراة، ولعب أساسياً في ثلاث مباريات فقط دون أن يحرز أي هدف.

وقالت مجلة "أوكيه" الإسبانية إن إدارة نادي ريال مدريد على خلاف مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إذ تجد أن النجم التركي أردا غولر يستحق اللعب أكثر قياساً بالإمكانات الفنية التي يتمتع بها.

ويعتبر غولر في المقابل أحد الأعمدة الأساسية في المنتخب التركي على الرغم من أنه نادراً ما يظهر في مباريات ريال مدريد.

ويقود غولر اليوم الثلاثاء خط وسط منتخب تركيا أمام نظيره الجبل الأسود في دوري الأمم الأوروبية.