شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: قدمنا مباراة جيدة أمام الجزائر.. وجميع مستويات المنتخبات متساوية والان مع تفاصيل الخبر

أكد روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتحب مصر للشباب، أن المنتخب قدم مباراة جيدة أمام الجزائر، فى ظل الظروف المتاحة، خاصة وأننا لعبنا مباراتين متتاليتين فى حين أن الجزائر كان مرتاح، ووزعنا المجهود على اللاعبين لانهم كانوا مجهدين.

أضاف ميكالى فى تصريحاته لقناة أون سبورت، أنه غير سعيد بالنتيجة وكان من المفترض أن نخرج بنتيجة أفضل، وأشكر اللاعبين على هذا المجهود وهذا الأداء، ولكن معسكر المنتخب كان 14 يوما فقط مع الفريق.

تابع، جميع مستويات المنتخبات فى هذه البطولة متساويين، وكنا مسيطرين على معظم أوقات المباراة، وهنستمر وهنستعد بشكل قوى للمباريات المقبلة، واللاعبين عندهم الرغبة القوية فى تحقيق الفوز.

أختتم المدير الفنى لمنتخب الشباب تصريحاته، لا أحب أن أعلق على الحكام ولكن هناك قرارات غريبة من الحكم خلال المباراة أثرت علينا.

تعادل منتخب الشباب مع منتخب الجزائر بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

أحرز محمد زعلوك الهدف الأول لمنتخب الشباب فى الدقيقة 57، بعد اسيست رائع من أحمد شرف البديل، ليستغلها محمد زعلوك ويسدد بقوة على يسار حارس منتخب الجزائر، وتعادل منتخب الجزائر عن طريق بوأحمد كحيل فى الدقيقة 86 من ركلة جزاء احتسبها الحكم الليبي بعد تدخل من عبد الله بوستنجى على ريان خولى.

بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان نقاط المباراة، ليحصد منتخب مصر أول نقطة له ليحتل المركز الثالث بنفس رصيد الجزائر، خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل تونس المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب ليبيا المجموعة بدون نقاط.