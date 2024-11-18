شكرا لقرائتكم خبر عن كباكا: منتخب الشباب بدأ الاستعداد لتصفيات شمال أفريقيا قبل 14 يوما ولن نستسلم والان مع تفاصيل الخبر

أعرب أحمد خالد كباكا لاعب منتخب مصر للشباب عن عدم رضاه على تعادل الفراعنة الإيجابي مع الجزائر في الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة.



قال كباكا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أن منتخب الشباب كان يطمح في تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى النهائيات وتعويض الخسارة الماضية من المغرب.



شدد: "كنا نتمنى أن نسعد الجمهور الذي حضر من كل مكان لدعمنا ونلعب لآخر نفس ولن نستسلم، من أجل خطف بطاقة الصعود إلى نهائي أمم إفريقيا".



أضاف: "بدأنا الاستعداد لهذه البطولة منذ 14 يوم وهو وقت غير كافي من أجل التحضير للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عام"



وحصل كباكا على جائزة رجل مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر بعد المستوى الطيب الذي ظهر عليه خلال المباراة.