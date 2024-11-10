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الامارات | ريال مدريد يقهر أوساسونا في «يوم فينيسيوس»

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مدريد - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يقهر أوساسونا في «يوم فينيسيوس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فينيسيوس جونيور ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات، والفوز على ضيفه أوساسونا 4- صفر، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من .

وأنهى الريال الشوط الأول متقدماً بهدفي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34 وجود بيلينغهام (42)، وفي الشوط الثاني، سجل فينيسيوس (61 و64).

ورغم الفوز إلا أن لعنة الإصابات طاردت الريال، حيث اضطر المدرب كارلو أنشيلوتي لإجراء ثلاثة تبديلات، فأشرك إبراهيم دياز وراؤول أسينسيو بدلاً من رودريغو وميليتاو، قبل أن يدفع بلوكا مودريتش بدلاً من لوكاس فاسكيز. ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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