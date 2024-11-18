ضمن فعاليات “موسم الرياض”… مهرجان الكلاب يعود بعد نجاح كبير في العام الماضي

بعد النجاح الكبير الذي حققه في العام الماضي، يعود “مهرجان الكلاب” كجزء من فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٤، حيث سيقام من ٢ إلى ٧ ديسمبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، يوميًا من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً، ويشارك فيها أكثر من ألف كلب في فعاليات متنوعة.

وسيضم المهرجان عدة سباقات مشوقة تشمل خمسة أنواع رئيسية، منها سباق السلق، وسباق كلاب الرشاقة، وسباق كلاب العمل، إلى جانب مسابقة جمال الكلاب وعروض كلاب K٩.

كما سيشهد المهرجان فعاليات ترفيهية إضافية، منها عروض الأزياء الخاصة بالكلاب، عروض التزيين، وحديقة الكلاب، بالإضافة إلى عرض الكلاب والخرفان الفريد من نوعه.

وسيتاح للزوار الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، مثل عروض القطط، عروض الدراجات الهارلي، وعروض السيارات الكلاسيكية، مما يضفي جواً حماسياً وتنويعاً فريداً على فعاليات المهرجان.

ويوفر المهرجان مرافق وخدمات متكاملة تشمل نادي للكلاب، ومطاعم ومقاهي متنوعة، ومحلات تجارية، وعيادات صحية مجهزة لضمان رعاية شاملة للكلاب المشاركة.

ويهدف المهرجان إلى تثقيف الجمهور حول سلالات الكلاب، تعزيز المشاركة وتشجيع العناية بالكلاب، واستقطاب مشاركين من الأسواق الدولية، وخلق تجارب ترفيهية تجعل المهرجان وجهة عائلية بامتياز.

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يُذكر أن موسم الرياض لهذا العام يشمل العديد من الفعاليات المتنوعة، التي توفر تجربة ترفيهية شاملة تناسب جميع الأعمار وتلبي مختلف الاهتمامات.