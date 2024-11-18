انت الان تتابع خبر "التعداد أهم من الانتخابات".. نينوى متحمسة وتناشد العوائل: احفظوا حقوقكم بالوظائف والخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النائبة عن المحافظة رحيمة الجبوري للسومرية، ان "المواطنين مطالبين بالتزام أماكنهم ومنازلهم للحصول على بيانات واعداد صحيحة عن سكان المحافظة للحفاظ على ما تبقى من حقوقها واستحقاقاتها في المجال التربوي والخدمي والصحي وحتى القاسم الانتخابي وعدد المقاعد لمحافظة نينوى في البرلمان".وأضافت اننا "نعول أيضا على التعداد لتعويض حجم الدمار والخراب الذي تعرضت له المحافظة وضياع الكثير من الحقوق"، مشيرة الى ان "التعداد سيؤدي لانصاف المحافظة سواء في عدد الدرجات الوظيفية او في سلك الشرطة وحتى في نسب المحافظة بالكليات العسكرية"، معتبرة ان التعداد اشد أهمية من الانتخابات.

من جانبه، قال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان للسومرية، ان اكثر من 10 الاف باحث وموظف بدأوا بتسجيل بيانات المنازل في اليوم الثاني من الجولة الأولى للتعداد استعداد ليوم التعداد العام في 20 و21 تشرين الثاني الجاري".

وشدد على "من لايتواجد في المنزل او العسكريين بترك مستمسك لهم في المنزل حتى لو كان مصورا، مع وجود شخص بالغ يمكنه تزويد فرق البحث بالبيانات الدقيقة المطلوبة"، مؤكدا ان "التعداد سيبين لنا احتياجات المحافظة وحجم الاضرار وكيف تضررت المحافظة وبالتالي انصافها بالحقوق".