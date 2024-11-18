انت الان تتابع خبر "اذا لم يزوركم العداد اتصلوا بالمحافظ".. كربلاء تضع رقما للشكاوى خوفا من "التلاعب بالبيانات" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المحافظ في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المحافظ نصيف جاسم الخطابي، يؤكد على ضرورة المشاركة في التعداد السكاني لما يمثله من ضمانة لحقوق المحافظة ومواطنيها".واضاف، "انه وفي حالة عدم زيارة الباحثين وموظفي التعداد لاي منزل أو منطقة الاتصال على الوحدة الإدارية في الاقضية والنواحي، او الاتصال بمكتب المحافظ، حتى تتم معالجة الأمر ضمن المدد المحددة للتعداد".

ويتخوف محافظ كربلاء وفق تصريحات رصدتها السومرية، من "تلاعب" بعض موظفي التعداد بالبيانات، وتجاهل الكثير من المناطق والمنازل ممايؤثر على عدد سكان المحافظة وبالتالي حقوقها، فيما أشار الى ان بعض المواطنين يمتلكون سكنا في كربلاء ويقطنون فيها مؤخرا ولديهم منازل في مناطقهم الاصلية، مشيرا الى ان من يقوم بالذهاب الى محافظته وتسجيل نفسه هناك خلال فترة التعداد فلن يسمح لهم بالعودة لكربلاء لانه سيضغط على حصص المحافظة التي لم يسجل اسمه ضمنها.

