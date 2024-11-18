انت الان تتابع خبر ما هي أبرز الفقرات الخلافية في قانون العفو العام؟.. الساعدي يكشف للسومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الساعدي في حديث خاص للسومرية نيوز: "عملنا على انشاء ثلاث مسودات لقانون العفو وحدثت خلافات عليها ولا تزال قائمة حول بعض الفقرات"، مضيفا: "سيعاد النظر من جديد فيما يخص النقاط الخلافية ووضع الحلول المناسبة لها".ولفت الى ان "اهم الخلافات على القانون تتركز على فقرة العشائر التي تخص المواطنين الذين لديهم تنازل من الطرفين وقضايا الفساد وفقرة إعادة التحقيق أيضا تسببت ببعض الخلافات"، مشيرا "اما الفقرات الأخرى ستعود قسم منها الى قانون 2016 لوجود مساحة كبيرة لمساعدة القضايا الخلافية".

واكد: "قبل ذهابنا الى المضي في القانون ستطلع الأغلبية على المسودة الأخيرة مع بدء جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل بعد عملية التعداد السكاني".