شكرا لقرائتكم خبر عن ما الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين؟.. "التعليم" توضح والان نبدء بالتفاصيل

تمديد صلاحية الرخصة عام إضافي لمن حصل على الرخصة قبل تاريخ 2025/1/1م.

الأولوية في الوظائف القيادية والإشرافية والإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج والدراسة المسائية.

الاستثناء من الرخصة المهنية.

إلزامية التطوير المهني سنوياً حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.

المحاولة الجادة للحصول على الرخصة المهنية سنوياً.

إلزامية التطوير المهني سنوياً حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، عن الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.وأوضحت من خلال حسابها عبر منصة "إكس" أنها تشمل الآتي:وأكدت الوزراة أنه ستتاح من هيئة التقويم والتدريب رخص مهنية متنوعة تتناسب مع الوظائف التي يؤديها شاغلو الوظائف التعليمية (موجه طلابي، مدير ووكيل مدرسة، مشرف تربوي).