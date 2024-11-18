شكرا لقرائتكم خبر عن ما الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين؟.. "التعليم" توضح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، عن الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
وأوضحت من خلال حسابها عبر منصة "إكس" أنها تشمل الآتي:
معلم حاصل على الرخصة المهنية
معلم غير حاصل على الرخصة المهنية "سيبلغ 50 عاماً عند نفاذ التعديلات بتاريخ 2026/2/1م"
معلم غير حاصل على الرخصة المهنية "عمره أقل من 50 عاماً عند نفاذ التعديلات"
وأكدت الوزراة أنه ستتاح من هيئة التقويم والتدريب رخص مهنية متنوعة تتناسب مع الوظائف التي يؤديها شاغلو الوظائف التعليمية (موجه طلابي، مدير ووكيل مدرسة، مشرف تربوي).
وأوضحت من خلال حسابها عبر منصة "إكس" أنها تشمل الآتي:
معلم حاصل على الرخصة المهنية
- تمديد صلاحية الرخصة عام إضافي لمن حصل على الرخصة قبل تاريخ 2025/1/1م.
- الأولوية في الوظائف القيادية والإشرافية والإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج والدراسة المسائية.
معلم غير حاصل على الرخصة المهنية "سيبلغ 50 عاماً عند نفاذ التعديلات بتاريخ 2026/2/1م"
- الاستثناء من الرخصة المهنية.
- إلزامية التطوير المهني سنوياً حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.
معلم غير حاصل على الرخصة المهنية "عمره أقل من 50 عاماً عند نفاذ التعديلات"
- المحاولة الجادة للحصول على الرخصة المهنية سنوياً.
- إلزامية التطوير المهني سنوياً حتى لا يتأثر تقييم الأداء الوظيفي.
وأكدت الوزراة أنه ستتاح من هيئة التقويم والتدريب رخص مهنية متنوعة تتناسب مع الوظائف التي يؤديها شاغلو الوظائف التعليمية (موجه طلابي، مدير ووكيل مدرسة، مشرف تربوي).