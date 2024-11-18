شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرمين" تعلن عن أفضل أوقات أداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن الأوقات المفضلة لأداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية، بما يساهم في تعزيز تجربة المعتمرين وتنظيم تدفق الزوار في المسجد الحرام.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأوقات تم اختيارها بعناية لتوفير أفضل الأجواء الروحانية وأقل كثافة بشرية.



ووفقاً للتنظيم، فإن الأوقات المثالية لأداء العمرة تشمل الفترة الصباحية من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 8:00 صباحاً، والفترة المسائية من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 2:00 صباحاً، بالإضافة إلى فترة الفجر الممتدة من الساعة 2:00 صباحاً وحتى 4:00 صباحاً.



ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة المستمرة لتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن، مع ضمان تطبيق أعلى معايير التنظيم والسلامة. ودعت الهيئة جميع المعتمرين إلى الالتزام بهذه الأوقات لتحقيق أكبر قدر من السلاسة والطمأنينة خلال رحلتهم الإيمانية.

كما شددت الهيئة على أهمية متابعة الإرشادات المعلنة عبر قنواتها الرسمية، لضمان تجربة عمرة آمنة وميسرة تتماشى مع التدابير المتخذة للحفاظ على سلامة الزوار وتقديم أفضل الخدمات لهم.