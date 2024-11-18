بصور من طفولتها.. ملكة جمال مصر لوجينا صلاح توجه رسالة رائعة لهذا الشخص

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال مصر لعام 2024 لوجينا صلاح، مجموعة من الصور من طفولتها عبر حسابها الخاص، وجهت من خلالها رسالة مميزة لنفسها عندما كانت صغيرة، إذ علقت بالقول: "لا تقلقي يا صغيرتي، لن أتخلى عنك، سأعمل جاهدة لأجعلك تشعرين بأنك مرئية ومسموعة، سأعيد كتابة التاريخ ليس لنا فقط، بل لجميع الفتيات والنساء اللاتي يتساءلن عن قيمتهن وقيمتهن.

أنها تستحق، المرسل : نفسك المستقبلية".

وكانت شاركت لوجينا صلاح في مسابقة ملكة جمال الكون في المكسيك، ومن المعروف أنه قد تغيرت العديد من قواعد المسابقة هذا العام، إذ لم يعد هناك أي قيود بما يخص سن المشتركات مثلما كان في السنوات الماضية، كما لم يعد هناك أي مانع في أن تكون المشتركة متزوجة أو مطلقة، أو أماً ولديها أولاد، وهناك العديد من الملكات اللواتي يمارسن أمومتهن الى جانب المسابقات الجمالية، منهن ملكة جمال مصر وملكة جمال الامارات.

