في وثائقي .. هيو جاكمان يتحدث عن تجربة الكشف عن سرطان الجلد

ميرنا وليد - بيروت - يطل النجم العالمي هيو جاكمان في فيلم وثائقي سيتم طرحه بعنوان "التغلب على سرطان الجلد" Conquering Skin Cancer، ويتمحور العمل حول تجربة جاكمان مع الكشف عن مرض سرطان الجلد.



وصدر الفيديو الترويجي للعمل ويظهر جاكمان البالغ من العمر 56 عاماً وهو يتحدث عن فترة اكتشاف إذا كان مصاباً بالمرض: "أذكر أنني شعرت بالخوف الشديد".

جاكمان يقوم بحملة توعية أيضاً من خلال العمل لإجراء الفحوصات للكشف عن سرطان الجلد وقال عن الأمر: "أعدكم أنكم لن تندموا على ذلك".

الفيلم سيعرض في دور السينما الأسترالية يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني نوفمبر.

يذكر أن عام 2023 أعلن جاكمان أنه كان يخضع لاختبار خزعة من أنفه للكشف عن سرطان الخلايا القاعدية، وبعد أن زالت البقع، بات جاكمان يأخذ جميع احتياطاته للوقاية من المرض.