هكذا هتفت ندى كوسا بإسم لبنان على مسرح ملكة جمال الكون

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا فيديو يظهرها وهي تهتف بإسم لبنان، خلال تمثيلها لبلدها، أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وكتبت كوسا تعليقاً على الفيديو: "من مسرح ملكة جمال الكون صرخت من كل قلبي: لبنان! لحظة فخر وعاطفة وحب لبلدي الجميل".

وكانت كوسا قد شاركت مجموعة صور لها، وثقت ظهورها على مسرح ملكة جمال الكون.

وقد وثقت ندى كوسا إطلالتين لها، ظهرت بإحداها بملابس سباحة باللون الأزرق القاتم، أظهرت رشاقتها الواضحة، وبصورة أخرى بفستان سهرة مدهش باللون البيج، بالغ الأناقة.

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