الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح المهيري والفلاسي

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يحضر أفراح المهيري والفلاسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم (الاثنين)، حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق خميس بن قبا المهيري، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة أحمد محمد بن صبيح الفلاسي.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App