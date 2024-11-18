الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح المهيري والفلاسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم (الاثنين)، حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق خميس بن قبا المهيري، بمناسبة زفاف نجله أحمد، على كريمة أحمد محمد بن صبيح الفلاسي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.