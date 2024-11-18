الامارات | رئيس الدولة يتلقى دعوة من أمير الكويت لحضور القمة الخليجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر أن تستضيفه دولة الكويت في الأول من شهر ديسمبر المقبل، كما تتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

تسلّم الرسالة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله، أمس، في أبوظبي، مبعوث صاحب السموّ أمير دولة الكويت وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي عبدالله اليحيا.

ورحّب سموّه بعبدالله علي اليحيا، واستعرضا خلال اللقاء مخرجات زيارة دولة التي قام بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دولة الكويت، في 10 نوفمبر الجاري، ودورها المهم في تعزيز مسارات التعاون والشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الكويتية، في ضوء ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية وثيقة.

وأعرب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

وأكد سموّه تطلعه إلى المزيد من التطوّر والازدهار في مسارات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة الكويت على مختلف الأصعدة، بما يعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

وبحث سموّه وعبدالله علي عبدالله اليحيا، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى مجمل التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.