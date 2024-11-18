تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد تصميم هاتف Mate 70 Pro المرتقب من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة هواوي في فتح التسجيل قبل الحجز المسبق لسلسلة هواتف Mate 70، ولقد كشف إعلان تشويقي عن التصميم المميز لهاتف Mate 70 Pro.

تستعد العملاق الصيني هواوي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Mate 70 في حدث يعقد في 26 من نوفمبر، ومن المقرر أن تتضمن السلسلة القادمة الإصدار الرئيسي مع هاتف Mate 70 Pro وMate 70 Pro Plus.

ولقد كشف متجر هواوي عن تصميم هاتف Mate 70 في إعلان تشويقي، مع تفاصيل تؤكد على دعم الإصدارات الثلاثة بعدد من الإختيارات في الذاكرة العشوائية، مع 8 من الإختيارات في الألوان تنقسم بين الهواتف المرتقبة.

من جانب أخر يؤكد الإعلان التشويقي على أن سلسلة هواتف Mate 70 لن تأتي بتصميم مسطح في إطار الهواتف على غرار الإصدارات الأخيرة من عمالقة الصين.

كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الذي يظهر في الإعلان التشويقي هو Mate 70 Pro، والذي يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن عدسات periscope.

يذكر أن هواتف Mate 70 وMate 70 Pro تنطلق بألوان الأخضر، والأسود وأيضاً اللون الأبيض إلى جانب اللون البنفسجي، كما يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وإختيارات في سعة التخزين تشمل 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

بينما ينطلق هاتف Mate 70 Pro Plus بألوان الأسود والأبيض، مع ألوان الذهبي والأزرق، وينطلق هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

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