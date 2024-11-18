تكنولوجيا: صور حية مسربة تستعرض تصميم هاتف Honor 300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Honor 300 في صور حية اليوم والتي إستعرضت تصميم هذا الإصدار، وأكدت على أن الهاتف يأتي بنفس تصميم الذي ظهر في الصور ثلاثية الأبعاد السابقة.

تقدم Honor قريباً للأسواق جيل جديد من هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، ولقد ظهر هاتف Honor 300 بالفعل في أول الصور الحية، والتي تكشف عن التصميم الغير تقليدي للكاميرة الخلفية، والتي تتضمن اثنان من المستشعرات.

ولقد أكدت التسريبات التي كُشِف عنها حتى الآن عن دعم السلسلة القادمة لتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، على أن تتضمن السلسلة القادمة عدد 4 من الإصدارات.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Honor 300 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5300 mAh.

يذكر أن التسريبات تشير إلى خطط Honor لدعم الهاتف بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، مع دعم تقنية NFC، ومنفذ IR، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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