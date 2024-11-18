شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Xbox لشهر نوفمبر يعيد ميزة طلب الصداقة من جديد بعد إيقافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Microsoft مؤخرًا تحديث Xbox لشهر نوفمبر لجميع المستخدمين، وأفضل جزء فيه، هو إعادة ميزة طلب الصداقة، التي كانت موجودة في أيام Xbox 360، تعود الآن إلى وحدة التحكم من جديد.

وأعادت شركة التكنولوجيا العملاقة تقديم طلبات الصداقة لأول مرة بعد أكثر من عقد من الزمان في سبتمبر لـ Xbox Insiders في قنوات Alpha Skip-Ahead وPC Gaming preview، إنها زيارة لطيفة لنظام Xbox 360 القديم، والذي يحل محل نموذج المتابعة فقط الحالي.

ميزة طلب الصداقة في Xbox

"سيتم تحديث اتصالاتك الحالية وفقًا لذلك. ستظل صديقًا لأولئك اللاعبين الذين أضافوك أيضًا كصديق، وستستمر في متابعة أي شخص لم يفعل ذلك"، كما يقول جو سكريبلز من Xbox Wire.

وفيما يتعلق بالتحديث، تقدم Microsoft أيضًا الذكاء الاصطناعي للبحث عن الألعاب سواء كنت تلعب على وحدة تحكم Xbox الخاصة بك أو تطبيق Xbox على Windows، حيث يمكنه أيضًا التعرف على الأخطاء المطبعية والرموز التعبيرية وحتى المطالبات مثل "FPS مع الزومبي"، على سبيل المثال.

كما طرحت شركة مايكروسوفت تجربة Home جديدة على تطبيق Xbox على Windows، ويأتي مع محتوى مخصص وسهولة الوصول إلى عروض Game Pass وStore - وصل هذا المظهر الجديد منذ فترة أثناء إصدار Call of Duty: Black Ops 6 لاستيعاب الإطلاق المرتقب بشدة.

كما يجلب التحديث أيضًا أدوات جديدة لضبط عصي التحكم والمشغلات. يمكنك الآن تعيين أزرار التحكم أو عصي التحكم لوظائف مختلفة، وهناك خيارات إضافية لوحدات تحكم Xbox Adaptive.