"فايننشال تايمز" عن نائب وزير الخارجية الإيراني: السؤال الرئيسي هو كيف ستتعامل إدارة ترامب مع إيران والقضية النووية

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني، بأن "السؤال الرئيسي هو كيف ستتعامل إدارة ترامب مع إيران والقضية النووية والأمن الإقليمي".
وكانت قد نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر، إشارتها إلى أن "إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستعود لسياسة الضغوط القصوى لمنع إيران من تمويل حلفائها وتطوير سلاح نووي".
وقالت المصادر إن "إدارة ترامب تسعى لدفع طهران إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد وتغيير سياساتها الإقليمية".
في 13 تشرين الثاني الحالي، أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قنوات التواصل غير المباشر مع الولايات المتحدة ما زالت قائمة، في تصريحات أدلى بها بعد أسبوع من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان ترامب تخلى عام 2018 خلال ولايته الأولى عن الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015، وأعاد فرض عقوبات "قاسية" في إطار نهج عُرف بـ"الضغوطات القصوى" ضدّ إيران.
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