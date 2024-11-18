جوري بكر تكشف سبب طلاقها للمرة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية جوري بكر للمرة الأولى عن تفاصيل انفصالها عن زوجها ووالد ابنها "تميم".

وأوضحت جوري خلال استضافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن حياتها الزوجية تأثرت سلبًا بالحسد والقيل والقال المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى حدوث الانفصال.

ورغم انتهاء العلاقة الزوجية، أكدت جوري أن الاحترام والمودة لا يزالان موجودين، خاصة من أجل ابنهما. وقالت: "علاقتنا جيدة وفيها مودّة ورحمة، وتميم بيحب والده ومتعلّق به، وأنا حريصة على استمرار علاقتي الطيبة بأهل ابني تميم".

وكانت جوري بكر قد أعلنت في 22 تشرين الأول/ أكتوبر انها مطلقة رسميًا من زوجها، و المفاجأة ان ذلك حصل قبل 3 أشهر بعد تعدد الخلافات والمشاكل التي وصلت بينهما إلى طريق مسدود وقررا ان ينهيا هذا الزواج وان يكمل كل طرف منهما حياته بعيدا عن الاخر.