هل إنفصل إبن إيلي صعب عن خطيبته ؟ تصرفاتهما تثـ ـير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - لم تحضر كاتيا، خطيبة ميشال صعب، الابن الأصغر للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الحفل الخيالي The 1001 seasons of Elie Saab، قبل حوالى الأسبوع في المملكة العربية السعودية، وبدأت التساؤلات حول غيابها عن هذا الحدث المهم لوالد خطيبه، ما أشار الى احتمال انفصال الثنائي قبل فترة، خصوصاً أن زوجة إيلي صعب جونيور، كريستينا مراد، كانت حاضرة، وخطيبة سيليو صعب، زين قطامي، كانت حاضرة أيضاً.



كما أن ميشال كان قد حذف كل صوره مع خطيبته كاتيا عن صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد الانفصال، بحسب ما أشار كثيرون.

وكان الثنائي قد أعلن خطوبته قبل حوالى الـ 3 سنوات.