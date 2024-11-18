الاقتصاد

«الأفق التعليمية» توقع عقدا لتنفيذ أعمال الإنشاء في مجمع تعليمي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الأفق التعليمية على توقيع عقد مع شركة صالح عبدالعزيز الغانم للمقاولات لتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني والإنشائي الخاص بالمجمع التعليمي الجديد بحي ظهر لبن (بنين وبنات).
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 15 يوليو الماضي، توقيعها عقد إيجار أرض بمساحة 13.010.4 م2 لمدة 23 سنة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض.
ويتماشى توقيع هذا العقد ضمن استراتيجية الشركة في التوسع وزيادة قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تستهدفها الشركة ضمن استراتيجيتها.
وأوضحت الشركة أن قيمة العقد تقدر بـ(8,343,170) ريال، فيما تبلغ مدة العقد 120 يوما.
ونوهت بإعلان الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها لاحقا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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