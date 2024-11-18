شكرا لقرائتكم خبر عن «الأفق التعليمية» توقع عقدا لتنفيذ أعمال الإنشاء في مجمع تعليمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة الأفق التعليمية على توقيع عقد مع شركة صالح عبدالعزيز الغانم للمقاولات لتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني والإنشائي الخاص بالمجمع التعليمي الجديد بحي ظهر لبن (بنين وبنات).
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 15 يوليو الماضي، توقيعها عقد إيجار أرض بمساحة 13.010.4 م2 لمدة 23 سنة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض.
ويتماشى توقيع هذا العقد ضمن استراتيجية الشركة في التوسع وزيادة قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تستهدفها الشركة ضمن استراتيجيتها.
وأوضحت الشركة أن قيمة العقد تقدر بـ(8,343,170) ريال، فيما تبلغ مدة العقد 120 يوما.
ونوهت بإعلان الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها لاحقا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 15 يوليو الماضي، توقيعها عقد إيجار أرض بمساحة 13.010.4 م2 لمدة 23 سنة في حي ظهرة لبن بمدينة الرياض.
ويتماشى توقيع هذا العقد ضمن استراتيجية الشركة في التوسع وزيادة قاعدة الطلاب وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تستهدفها الشركة ضمن استراتيجيتها.
وأوضحت الشركة أن قيمة العقد تقدر بـ(8,343,170) ريال، فيما تبلغ مدة العقد 120 يوما.
ونوهت بإعلان الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها لاحقا.