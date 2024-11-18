الامارات | طهي البيض بحرارة عالية يضر القلب ويسبب السرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر عدد من خبراء الصحة من أن طهي البيض عند درجة حرارة عالية، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما تنقلب فوائده إلى أضرار.

الطهي بحرارة عالية يشكل مواد ترتبط بالالتهابات وسماكة الشرايين.

وأوضح الخبراء ومن بينهم أخصائية التغذية المسجلة في كندا أنجيل لوك، أنه عند طهي البيض على درجات حرارة تتجاوز 176 درجة مئوية، تتشكل مواد كيميائية تعرف باسم الأوكسيستيرول، التي ترتبط بالالتهابات وسماكة الشرايين.

وأضافت أن الأوكسيستيرول يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي، ما قد يتسبب في تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وأشارت "لوك" إلى أن هذه المواد تتكون عندما يتم طهي الكوليسترول الغذائي في درجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، ما يجعل البيض المقلي بشكل مفرط أكثر عرضة لتكوينها.

وأوصت بطهي البيض على درجات حرارة منخفضة، مثل إعداد عجة نباتية مع قليل من الزيت، ويُفضل أيضا استخدام زيت الأفوكادو، الذي يحتوي على دهون صحية، ما قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.