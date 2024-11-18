الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 05:22، و الجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 00:49 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 17:50والجزر الثاني عند الساعة**:**.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 80 35

دبي 32 23 65 25

الشارقة 32 18 75 30

عجمان 32 23 80 35

ام القيوين 31 17 80 35

رأس الخيمة 32 19 70 20

الفجيرة 30 24 65 45

العـين 32 19 70 20

ليوا 32 17 85 25

الرويس 31 18 85 35

السلع 32 17 90 35

دلـمـا 29 24 70 45

طنب الكبرى / الصغرى 30 25 75 50

أبو موسى 30 25 75 50