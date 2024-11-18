بوراك أوزجيفيت يتجه الى المملكة العربية السعودية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - توجّه النجم التركي بوراك أوزجيفيت الى المملكة العربية السعودية وتحديدا الى الرياض، اذ انه نشر صورة له من المطار على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كاشفا عن زيارته للمملكة.



وقد تداول صورته عدد من المتابعين.

على صعيد آخر كانت نشرت الصحافة التركية صوراً للنجم بوراك أوزجيفيت ظهر فيها بـ جسم غير رياضي، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ انهم اعتادوا عليه بـ مظهر مختلف مع عضلات، وتعود هذه الصور لـ بوراك أوزجيفيت من إحدى اجازاته مؤخرا.

