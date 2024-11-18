شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 11830 نقطة، وبتداولات بلغت 5.495 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 445.477 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.076 تريليون ريال. انخفاض أسهم 151 شركة انخفضت أسهم 151 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 78، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، زجاج، والتعمير، وأماك، ومرافق، وكاتريون، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أنابيب الشرق، وأنابيب، والخريف، وعلم، ومجموعة إم بي سي، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 29596 نقطة، وبتداولات بلغت 221.421 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 16.140 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 62.556 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.