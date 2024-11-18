شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 120 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (6) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (6) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.