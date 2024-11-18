شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. إعصار "مان يي" يقتل 8 أشخاص ويسبب نزوح 685 ألفًا آخرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 8 أشخاص مصرعهم في الفلبين جراء إعصار مان يي، وهي سادس عاصفة استوائية عاتية تضرب الدولة خلال شهر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أن إعصار مان يي، الذي صنف في البداية على أنه إعصار عاتٍ، قد ضعف ليصبح عاصفة استوائية شديدة بسرعة رياح تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 135 كيلو مترًا في الساعة، مع تحركه بعيدًا عن الفلبين. واضطر أكثر من 685 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في المقاطعات الواقعة شمال شرقي البلاد، بعد أن حذرت السلطات من "وضع خطير محتمل ومهدد الحياة" يتسبب فيه إعصار مان يي، المعروف محليًّا باسم (بيبيتو).

