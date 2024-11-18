ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كجير ثيلفيغ بفيديو يظهر لحظة تلقيها خبر فوزها بلقب ملكة جمال الكون 2024، لتصبح بذلك أول دنماركية تفوز بهذا اللقب في تاريخ المسابقة.

فيكتوريا لم تتمالك نفسها حيث أن ركبتيها لم يحملانها فكادت أن تسقط أول مرة لحظة الإعلان ثم كادت أن تسقط مرة ثانية حين تم وضع التاج لها.

يذكر أن ترتيب الوصيفات جاء على الشكل الآتي: الوصيفة الأولى ملكة جمال نيجيريا تشيديما أديتشينا، الوصيفة الثانية المكسيكية ماريا فرناندا بلتران، الوصيفة الثالثة التايلاندية سوشاتا شوانجسري، والوصيفة الرابعة ملكة جمال فنزويلا إيلينا ماركيز.

كانت هذه تفاصيل خبر لم تتحمل فرحة الخبر .. هكذا كادت تسقط ملكة جمال الكون حين تلقت خبر فوزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.