بالفيديو- أصالة أوقفت حفلها لتفتّش على إبنتها

ميرنا وليد - بيروت - في لقطة ظريفة أظهرت الفنانة السورية أصالة حسّ الأمومة لديها في حفلها مؤخراً في عمان، حيث أوقفت الحفل لتفتّش على ابنتها شام بين الحضور، حيث أنها لم تراها في الحفل، وأردفت أنها في العادة تراها حتى لو كانت بين ميار إنسان، وقالت أنها تعتبر أن شام نظرها.



أصالة كانت قد نشرت صوراً لإطلالتها قبيل حفلها، وكتبت رسالة للجمهور أوردت فيها:"بكلّ الحب وبكلّ الشوق اللي تجمع على مدار سنين رح نسهر سهره نطلع فيها من هالعالم ونسافر رحله بالجو بعمان الجمال والحضاره ..رح نلمس السحاب وبين النجوم نتنقّل سوا حنغني ورح أسمعكم وتسمعوني ورح نحكي حكاوي صغيره وحلوه ونشبك فيها أغانينا ونرجع من هالرحله أقوى من الأول وكمان أحلى لأنه نحنا بنعرف وبنصدّق إنّه الموسيقى أصلاً دوا للرّوح الّلي من شو صاير هلكت وقلب على وجع الناس موجوع وعيون كتير عم تبكي بدها غنيّه تصبّرها ورح نتلاقى بعد شوي بدنا نفرح بدنا نفصل بدنا نشفى."