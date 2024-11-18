5 طرق للسيْطَرة على السكري وتجنب مضاعفات صحية خطيرة

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 37.3 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من مرض السكري و96 مليون شخص يعانون من مقدمات السكري، ، هناك نوعان من مرض السكري: النوع الأول، يُعرف بمرض السكري الذي يظهر عند الأحداث أو السكري المعتمد على الأنسولين، والنوع الثاني، الذي يرتبط إلى حد كبير بنمط الحياة ويتطور بمرور الوقت. فإذا تُرك مرض السكري دون علاج، فإنه يرتبط بحالات صحية خطيرة مثل تلف الأعصاب والفشل الكلوي والعمى وأمراض القلب وبتر الأطراف.

وفيما يلي خمسة أسرار يمكن أن يتبعها مريض السكري للسيطرة عليه.

1- ممارسة التمارين ورفع الأوزان

هناك أدلة متزايدة على أن ممارسة التمارين ورفع الأوزان فعالة للغاية في كل من الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وإدارته؛ فقد أظهرت ورقة واحدة من كلية هارفارد للصحة العامة أن رفع الأوزان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بمقدار الثلث.

ويقول الباحث الزائر من قسم التغذية بـ"HSPH" طالب الدكتوراه بعلم الأوبئة بجامعة جنوب الدنمارك أنديرس غرانتفيد "حتى الآن، أفادت الدراسات السابقة بأن التمارين الهوائية لها أهمية كبرى للوقاية من النوع الثاني من مرض السكري... لكن العديد من الناس يجدون صعوبة بالانخراط في التمارين الهوائية أو الالتزام بها. فيما تشير النتائج الجديدة إلى أن رفع الأوزان - إلى حد كبير- يمكن أن يكون بمثابة بديل للتمارين الهوائية للوقاية من النوع الثاني من مرض السكري".

2- السيطرة على الإجهاد والتوتر

هل تعلم أن مستويات التوتر تؤثر على نسبة السكر في الدم ومرض السكري؟ حسبما تقول عيادة كليفلاند؛ التي توضح "ان الإجهاد يمكن أن يزيد من صعوبة السيطرة على مرض السكري الخاص بك لأنه قد يربك روتينك اليومي ويؤدي لتآكل وتمزق في جسمك... فالهرمونات الناتجة عن الإجهاد تزيد من ضغط الدم وترفع معدل ضربات القلب، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. حيث ان ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يجعلك تشعر بالإحباط أو التعب. وقد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى الشعور بالضيق أو التوتر".

3- حمية البحر الأبيض المتوسط

يمكن أن يساعد اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​في إدارة مرض السكري وتقليل خطر الإصابة بالسمنة "فالالتزام بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​قد يمنع تطور مرض السكري بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الثقافة"، حسبما يقول الدكتور ديموسثينس باناجيوتاكوس الأستاذ بجامعة هاروكوبيو بأثينا في اليونان "ان هذا النظام الغذائي له تأثير مفيد، حتى في الفئات المعرضة لخطر كبير"، ويتحدث عن حقيقة أنه "لم يفت الأوان أبدًا لبدء تناول نظام غذائي صحي".

4- التوقف عن التدخين

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن المدخنين لديهم مخاطر أعلى بنسبة 30 % إلى 40 % للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بغير المدخنين.

ويوضح المركز أن "الدراسات أكدت أنه عندما يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 لمستويات عالية من النيكوتين، يكون الأنسولين (الهرمون الذي يخفض مستويات السكر في الدم) أقل فعالية... والأشخاص المصابون بالسكري الذين يدخنون يحتاجون إلى جرعات أكبر من الأنسولين للسيطرة على نسبة السكر في الدم".

5- تخفيض الوزن

تقول إيمي هيس-فيشل إن فقدان الوزن له تأثير كبير على مرض السكري من النوع 2 "يجب أن يكون فقدان الوزن هو الهدف الأول لمن تم تشخيصهم حديثًا والذين يعانون من زيادة الوزن... كل توصية تهدف إلى المساعدة في إنقاص الوزن تؤدي إلى خفض نسبة الغلوكوز في الدم مثل تقليل الوجبات والتخلص من المشروبات المحلاة بالسكر والعصائر، وإضافة النشاط البدني. كل هذه التغييرات الصغيرة تؤدي لنجاحات صغيرة، ما يؤدي بالمحصلة لزيادة الثقة اللازمة للمرضى للاستمرار بفقدان المزيد من الوزن".

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