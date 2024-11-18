تنسيق الجاكيت الفرو للمحجبات في شتاء 2025

تفضل الكثير من النساء ارتداء الفراء خلال المساء فقط، وأغلبهن يعتبرونه أكسسواراً يكملن به إطلالاتهن، فلا خلاف على فخامته حيث يمنح أي لوك فخامة فورية من دون بذل الكثير من الجهد، ولكن في شتاء 2025 سيكون للجاكيت الفرو دور آخر حيث ستتمكنين من توظيفه لإكمال أناقتك النهارية، والدليل إطلالات مدونات الموضة المحجبات اللواتي تسابقن في تنسيقه مع الجينز والبناطيل الجلد، استوحي منهن أفكاراً مميزة، وتعرفي من خلال صورهن على أحدث موديلات وألوان الجاكيت الفرو الرائج، وقرري من الآن شكل التصميم الذي ستضميه إلى خزانتك قبل بدء الموسم الجديد.

يظهر الجاكيت الفرو الجسم بشكل أعرض وأكثر امتلاءً، لذا من المهم أن تضعي ذلك في الاعتبار عند اختيار الموديل الذي ستشترينه هذا الشتاء، حيث يمكنك التقليل من هذا التأثير باختيار القطع المصممة بياقات دائرية بدلاً من الجاكيتات ذات الياقات العريضة والتي قد لا تناسبك في حال كنتِ ممتلئة في القسم العلوي من جسمك خاصة عند منطقة الصدر أو الكتفين.

لا بد أيضاً أن تختاري طول الجاكيت المناسب لكِ، فعلى سبيل المثال تجنبي الموديلات القصيرة التي ينتهي طولها عند أسفل الخصر مباشرة إذا كنتِ قصيرة القامة أو من صاحبات الجسم الكمثري الذي يتميز بالأرداف الممتلئة والفخذين العريضين، واستعيضي عنها بالجاكيتات الطويلة التي تصل حافتها إلى منتصف الفخذين لتخفي عيوب الجسم وتجعلك تبدين بقامة أطول مما أنتِ عليه.

الحضور الطاغي للون البرغندي على منصات عروض خريف وشتاء 2024 وفي إطلالات الستريت ستايل جعلنا متحمسات لاقتناء المزيد من الأزياء والأكسسوارات بهذا اللون الفخم، فلا تكفينا قطعة أو اثنتين، وبخلاف النغمات الترابية التي تسيطر على الجاكيتات الفرو، سيكون الجاكيت البرغندي قطعة مميزة في خزانتك خاصة إذا كان مصمماً من الفراء الكثيف وبياقات عريضة، مثل الموديل الذي ظهرت به مدونة الموضة إسراء سليمان، والذي نسقته مع توب وطرحة باللون الأسود الملكي، وارتدت بنطلون جينز طويلاً طوت حافته، وتممت الطلة بانتعال حذاء مدبب Slingback برغندي وحملت حقيبة صغيرة مطبعة بنقشة النمر الرائجة.

إذا كنت ترغبين في إطلالة كاجوال شيك تتألقين بها خلال طلعات المساء، فلا تترددي في تنسيق الجاكيت الفرو مع ملابس وأكسسوارات من نفس لونه لتحصلي على إطلالة مونوكروم راقية تتوجهين بها إلى دعوة عشاء مع الأصدقاء، استوحي من إطلالة مدونة الموضة المحجبة منة نبيل التي اختارت جاكيت فرو بني لائمته مع بنطلون مستقيم القصة من نفس لونه، واعتمرت طرحة سوداء، أما الحذاء والحقيبة اختارتهما باللون البني الذي يدخل في تكوينه الأحمر، والنتيجة لوك فائق الأناقة ننصحك بتزيينه بمجوهرات من الذهب الأصفر.

لا غنى عن الجاكيتات الطويلة في خزانة المرأة المحجبة، لذا احرصي على اقتناء قطعة بطول يصل إلى منتصف الفخذين ويفضل أن تكون بلون يسهل تنسيقه مع مختلف ملابسك النهارية والمسائية، ستعجبك إطلالة مدونة الموضة فاطمة حسام والتي اختارت الجاكيت الفرو الجملي ونسقته مع إطلالة سوداء مؤلفة من كنزة وبنطلون جلد، واعتمرت طرحة سوداء، وانتعلت حذاءً من اللون نفسه، وأكملت أناقتها بحقيبة هيرميس الجملي.

كان الجاكيت الفرو القصير صاحب الحضور الأقوى خلال عروض الأزياء العالمية، لذا قد تفكرين في اعتماده لتواكبي واحدة من أبرز الصيحات المنتشرة هذا الموسم، وحتى تحصلي على إطلالة محتشمة تناسب حجابك اتبعي طرق مدونات الموضة المحجبات في تنسيقه، فعلى سبيل المثال ستحبين إطلالة أماني فوزي التي نسقت الجاكيت ترابي اللون مع بنطلون جينز واسع، وتوب وطرحة باللون الأسود، ستبدو هذه الطلة رائعة مع البوت الأسود المصمم برقبة قصيرة وكعب Chunky، واحملي حقيبة صغيرة عبر الجسم، اختاريها باللون الأبيض أو الأسود.

إلى جانب الألوان الترابية والمحايدة نتوقع أن يهيمن الأبيض على موضة شتاء 2025، وستكون الجاكيتات البيضاء المتمم الأمثل للكثير من الإطلالات، ولكي ترفعي من قيمتها جرّبي تنسيقها مع أكسسوارات بألوان زاهية مثلما فعلت مدونة الموضة سهى طه والتي ارتدت الجاكيت الفرو الطويل فوق توب أبيض وبنطلون جينز رمادي داكن مستقيم القصة، وتممت أناقتها بطرحة سوداء، واختارت الحذاء والحقيبة باللون الأخضر الزاهي، هذه الألوان تناسبها مجوهرات وساعة من الذهب الأبيض.

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