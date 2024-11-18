شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعملي دايت.. طبق السلطة لخسارة 2 كيلو فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

هل تبحثين عن طريقة لإنقاص الوزن؟.. إذا يمكنك جعل السلطة جزءا غذائيا أساسيا لك في يومك، فهي صحية ومفيدة وقد تساعدك في التخلص من 2 كيلو في 5 أيام إذا قمت باتباتع هذه النصائح، وفقًا لموقع hindustantimes.

إذا كنت تتساءل عن كيفية الاستفادة الكاملة من الفواكه والخضروات الطازجة أثناء رحلة إنقاص الوزن، فعليك القيام بإعدادها في السلطة، فإن السلطة تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومنخفضة السعرات الحرارية، يمكن أن تكون بمثابة وجبة كاملة وصحية طالما أنها تشبعك بما يكفي.

دعونا نتعرف على كيفية صنع السلطة قم بتقطيع هذه المكونات واخلطها جيدًا

- أناناس 1 ملعقة كبيرة

- تفاح 1 ملعقة كبيرة

- جوافة 1 ملعقة كبيرة

- جزر 1 ملعقة كبيرة

- البنجر 1 ملعقة كبيرة

- رمان 1 ملعقة كبيرة

لتحضير الصلصة الخاصة، اخلطي...

- الخل

- عصير البرتقال

- رشة ملح وفلفل أسود

- بذور السمسم الأبيض.

أضيفي الصلصة إلى الفواكه والخضروات، وزينيها بالكزبرة المفرومة، وضعي السلطة في طبق فوق الكرنب.

هل يجب عليك تجربة هذه السلطة لإنقاص الوزن؟

إذا كنت تكافح من أجل إنقاص وزنك، فإن تناول السلطات الصحية قد يكون أمرًا بسيطًا يساعدك على تحقيق أهدافك، لأن السلطة تساعد على الهضم، ما يجعلها وصفة مثالية لتناول الطعام الصحي.

فمن المفترض أن تكون منخفضة السعرات الحرارية، ومثالية لفقدان الوزن، كما أنها تحتوي على الكثير من الفاكهة التي تحتوي على السكر، ومع ذلك، فهي لا تزال خيارًا صحيًا لإضافته إلى نظامك الغذائي اليومي لأن الفاكهة الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف.

واتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية لفقدان الوزن، والفواكه الطازجة جزء من ذلك، وفي الواقع، يوصي بتناول ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع فواكه يوميًا، ولكن توقف عن خلط كل أنواع الفاكهة في طبق من السلطة، وتناول فاكهة واحدة في كل مرة، فالفواكه المختلفة لا تمتزج جيدًا وتهضم بمعدلات مختلفة، وتناول مثل هذه السلطة قد يؤدي إلى الانتفاخ. علاوة على ذلك، تناول الفاكهة في موسمها بدلاً من اتباع وصفة السلطة هذه بشكل أعمى.

فإن فقدان الوزن يعتمد على وزن الشخص الحالي وطوله ومعدل التمثيل الغذائي، ويمكن للأشخاص الذين لديهم المزيد من العضلات أن يفقدوا الوزن بشكل أسرع مقارنة بأولئك الذين يعانون من السمنة وبالتالي لديهم المزيد من الدهون.

