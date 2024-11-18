بلدية صور: انقطاع المياه عن المدينة بسبب استهداف شركة مياه صور وتدميرها من قبل العدو الاسرائيلي

طلبت بلدية صور من القاطنين في المدينة البدء بترشيد استهلاك المياه ريثما يتم إيجاد حلول بديلة لتغذية المدينة بالمياه، وذلك بعد انقطاع المياه عن المدينة بسبب استهداف شركة مياه صور وتدميرها من قبل العدو الاسرائيلي.

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