زيلينسكي يتفقد قوات بلاده في خط الجبهة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه تفقد قواته التي تدافع عن مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي رئيسي للقوات الأوكرانية على الجبهة الشرقية والتي يقترب منها الجيش الروسي تدريجيا.

وقال زيلينسكي، على تطبيق تلغرام "بوكروفسك. زرت موقع اللواء 25 المجوقل (...) الذي يدافع عن المدينة".

وأضاف "إنها منطقة متوترة. وبفضل قوة الجنود، لم تتم السيطرة على الشرق بالكامل"، في حين أن أقرب المواقع الروسية تبعد أقل من 10 كيلومترات عن هذه المدينة.

تعد مدينة بوكروفسك مركزا مهما للوجستيات الجيش الأوكراني حيث تربط العديد من الحصون في دونباس برا.

وتوجد القوات الروسية الآن على بعد بضعة كيلومترات من المدينة التي تضم أيضا منجما كبيرا لفحم الكوك، وهو معدن ضروري لإنتاج الفولاذ لتلبية الاحتياجات العسكرية.