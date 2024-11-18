الحكومة الجديدة في سريلانكا تؤدي اليمين الدستورية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدت حكومة مكونة من 21 عضواً اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، أمام رئيس سريلانكا الجديد أنورا كومارا ديساناياكي، بعد أن فاز حزبه بأغلبية الثلثين في البرلمان في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي. وتسمح نسبة الفوز التي حققها حزب الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي له بإجراء إصلاحات شاملة، منها وعده أثناء حملته الانتخابية بوضع دستور جديد، دون الحاجة إلى دعم من أحزاب أخرى.وحصل حزب القوة الشعبية الوطنية بزعامة ديساناياكي على 159 مقعدا من أصل 225 مقعدا في الانتخابات التي جرت يوم الخميس. والتزم ديساناياكي بتعهده بأن يكون عدد أعضاء الحكومة أقل من 25 عضواً، كما أن أغلبية الوزراء الجدد هم نواب برلمانيون لأول مرة.