نجاة صليبا: بري لا يختصر الدولة بقرار الحرب والسلم ولا يحق له التفاوض عن لبنان بالسر

توجّهت النّائبة ​نجاة صليبا​ إلى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، قائلةً: "أنت لا تختصر الدّولة اللّبنانيّة في قرار الحرب والسّلم، ولا يحقّ لك أن تفاوض عن ​لبنان​ بالسّرّ". وخاطبت الموفد الرّئاسي الأميركي ​آموس هوكشتاين​، بالقول: "أيّ اتفاق يمسّ بسيادة لبنان وأمنه، مرفوض ولا يمثّل اللّبنانيّين".

ودعت في تصريح، النّواب إلى "التّوجّه فورًا إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهوريّة يقود مفاوضات شفّافة، تحمي شعبنا وتصون كرامته الوطنيّة".