نجاة صليبا: بري لا يختصر الدولة بقرار الحرب والسلم ولا يحق له التفاوض عن لبنان بالسر

توجّهت النّائبة نجاة صليبا إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، قائلةً: "أنت لا تختصر الدّولة اللّبنانيّة في قرار الحرب والسّلم، ولا يحقّ لك أن تفاوض عن لبنان بالسّرّ". وخاطبت الموفد الرّئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، بالقول: "أيّ اتفاق يمسّ بسيادة لبنان وأمنه، مرفوض ولا يمثّل اللّبنانيّين".
ودعت في تصريح، النّواب إلى "التّوجّه فورًا إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهوريّة يقود مفاوضات شفّافة، تحمي شعبنا وتصون كرامته الوطنيّة".
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