الثلوج غطت المرتفعات الجبلية في الضنية

تساقطت الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في الضنية التي يزيد إرتفاعها 2200 متر فوق سطح البحر، وغطت طبقة منه منطقتي جرد النجاص وجرد مربين، كما غطّت الثلوج مرتفعات جبال الأربعين للمرة الأولى هذا العام، بالتزامن مع هطول غزير للأمطار منذ عصر أمس شهدته المناطق الوسطى والساحلية من الضنية، وسط إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وكانت الثلوج قد غطت الأسبوع الماضي القرنة السوداء ومحيطها للمرّة الأولى هذا العام.
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