خبر إنفصال شريف سلامة وداليا مصطفى يعود الى الواجهة من جديد

ميرنا وليد - بيروت - عادت الاخبار التي انتشرت حول انفصال الممثل المصري شريف سلامة عن زوجته الممثلة المصرية داليا مصطفى الى الواجهة من جديد بعدما ظهر وحيداً على السجادة الحمراء الخاصة بعرض أول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي يشارك فيه الى جانب عدد من الممثلين ضمن فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الـ45، كما ان داليا كانت قد ظهرت بمفردها في "مهرجان الجونة السينمائي"، وكذلك في افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" مما عزز مجددا المعلومات التي تم تداولها قبل فترة حول وجود مشاكل بينهما.
وكانت اخبار انفصالهما قد بدأت قبل فترة الا ان ظهورهما معاً في عزاء الممثلة ناهد رشدي خفّف من انتشارها لتعود من جديد في الايام القليلة الماضية.
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